Левандовски высказался о своем будущем

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски поделился информацией по поводу своего будущего после завоевания 10-го подряд титула Бундеслиги.

Напомним, что соглашение поляка с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года.

"Скоро будет встреча c руководством, но пока ничего особенного не происходит. Я тоже это вижу. Ситуация для меня не так уж и легкая", – сказал Роберт.

Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в "Барселону".

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 31 матче Бундеслиги, в которых забил 33 гола и отдал 2 ассиста.

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