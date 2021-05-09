Левандовски высказался по поводу чемпионства "Баварии"

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился впечатлениями после матча с "Боруссией" (6:0) в Бундеслиге и высказался по поводу победы в чемпионате Германии.

"Подготовка касалась только самой игры. Для нас было неважно, что произошло в Лейпциге. Самым важным было показать на поле, что мы чемпионы Германии и заработать три очка.

Мы показали отличную игру. Я все время показываю свой максимум и стараюсь отдать все ради команды. Как мы продолжаем развиваться – это просто невероятно. Я могу быть благодарным за то, что получил так много голевых передач от своих товарищей по команде", – сказал Роберт.

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