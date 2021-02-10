"Лидс" продлит контракт со своим лучшим бомбардиром

"Лидс" планирует предложить форварду команды Патрику Бэмфорду подписать новое соглашение., сообщает Football Insider.

Как сообщает источник, руководство клуба желает сохранить своего лучшего бомбардира. Текущее соглашение действует до конца июня 2022 года.



Напомним, Бэмфорд перешел в "Лидс" из "Мидлсбро" летом 2018 года. Кроме "павлинов", футболист выступал в АПЛ за "Кристал Пэлас", "Норвич" и "Бернли", но за эти клубы забить ему в чемпионате Англии не удавалось.



В текущем сезоне 27-летний англичанин сыграл 22 матча за "Лидс", на его счету 12 голов и 6 результативных передач. На данный момент он является лучшим бомбардиром команды в АПЛ.



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