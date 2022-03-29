"Лидс" выставил ценник на Рафинью

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"Лидс" выставил ценник на Рафинью

Фото: твиттер Рафиньи\Автор неизвестен

Бразильский вингер "Лидс Юнайтед" Рафинья Диас может покинуть английский клуб ближайшим летом.

Как сообщается издание Mundo Deportivo, в трансфере игрока заинтересована "Барселона", которая, как сообщалось ранее, уже даже согласовала с игроком личный контракт на пять лет.

По информации источника, сумма, за которую "Лидс" готов расстаться с футболистом сборной Бразилии в случае сохранения прописки в АПЛ равняется 55 миллионам евро.

Напомним, что в том случае, если английскому не удастся остаться в Премьер-Лиге, то сумма отступных за Рафинью автоматически снизится до 25 миллионов.

Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

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