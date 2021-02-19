"Лилль" и "Рейнджерс" ведут борьбу за экс-форварда "Спартака"

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"Лилль" и "Рейнджерс" ведут борьбу за экс-форварда "Спартака"

Бывший нападающий московского "Спартака" Фэшн Сакала может продолжить карьеру в Шотландии или Франции.

По информации Daily Record, 23-летний футболист, который в июне станет свободным агентом, заинтересовал "Лилль" и "Рейнджерс".

Замбиец выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год, так и не дебютировав за основную команду "красно-белых".

Текущий сезон Сакала проводит в бельгийском "Остенде", сыграл 25 матчей, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

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