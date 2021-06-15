Линекер сравнил Мбаппе с Месси и Роналду
Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер порассуждал о перспективах форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Мбаппе уже стал мировой звездой. Думаю, он сможет заменить Роналду, но не Месси. Лионель делает вещи, на которые больше никто не способен.
С точки зрения таланта вопросов нет. Пока непонятно, сможет ли Мбаппе сохранить этот уровень на протяжении 17-19 лет, как это было у Роналду и Месси. Нужно обладать чем-то особенным, чтобы суметь это сделать", - приводит слова Линекера Goal.com.
В минувшем сезоне 22-летний Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13