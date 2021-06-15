Линекер сравнил Мбаппе с Месси и Роналду

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер порассуждал о перспективах форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Мбаппе уже стал мировой звездой. Думаю, он сможет заменить Роналду, но не Месси. Лионель делает вещи, на которые больше никто не способен.

С точки зрения таланта вопросов нет. Пока непонятно, сможет ли Мбаппе сохранить этот уровень на протяжении 17-19 лет, как это было у Роналду и Месси. Нужно обладать чем-то особенным, чтобы суметь это сделать", - приводит слова Линекера Goal.com.

В минувшем сезоне 22-летний Мбаппе забил 42 гола и сделал 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ.

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