"Лион" принял важное решение по лидеру команды

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"Лион" принял важное решение по лидеру команды

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что полузащитник Набиль Фекир не покинет клуб.

"Думаю, что Фекин останется в "Лионе". Он не покинет клуб с 90-процентной вероятностью. Мы не изменим своего решения независимо от предложенной суммы. Значение будет иметь только желание самого игрока", - приводит слова Оласа Canal+. 

Несколько недель назад Фекир был близок к переходу в "Ливерпуль", но его трансфер так и не состоялся.

В прошлом сезоне 25-летний Фекир провел за "Лион" 40 матчей и забил 23 гола. 

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