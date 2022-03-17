"Ливерпуль" готов заплатить 70 миллионов евро за шведского форварда

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"Ливерпуль" готов заплатить 70 миллионов евро за шведского форварда

Фото: инстагам Александера Исака\Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к шведскому нападающему "Реала Сосьедад" Александеру Исаку, сообщает Marca. 

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него порядка 70 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте игрока составляет 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Исаком также интересуются "Барселона", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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