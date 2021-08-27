"Ливерпуль" готовит предложение по хавбеку "Брайтона"

Фото твиттер Ива Биссума

"Ливерпуль" возобновил интерес к полузащитнику "Брайтона" Иву Биссума, сообщает Express.

По сведениям издания, "красные" собираются купить 24-летнего опорника до закрытия трансферного окна.

За малийца клуб готов заплатить около 46 миллионов евро.

Биссума выступает за "Брайтон" с 2018 года, в его активе 98 матчей, 4 гола и 2 ассиста.

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