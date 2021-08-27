"Ливерпуль" готовит предложение по хавбеку "Брайтона"

Теги ливерпульбрайтон & хоув альбионив биссуматрансферы

"Ливерпуль" готовит предложение по хавбеку "Брайтона"

Фото твиттер Ива Биссума

"Ливерпуль" возобновил интерес к полузащитнику "Брайтона" Иву Биссума, сообщает Express.

По сведениям издания, "красные" собираются купить 24-летнего опорника до закрытия трансферного окна.

За малийца клуб готов заплатить около 46 миллионов евро.

Биссума выступает за "Брайтон" с 2018 года, в его активе 98 матчей, 4 гола и 2 ассиста.

Не пропустите: "Ливерпуль" продлил контракт с Робертсоном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" отказался от возвращения Роналду

"Манчестер Юнайтед" отказался от возвращения Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов