"Ливерпуль" хочет подписать молодого защитника "Спортинга"

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"Ливерпуль" хочет подписать молодого защитника "Спортинга""Ливерпуль" снова вернулся к кандидатуре флангового защитника "Спортинга" Нуну Мендеша, сообщает ESPN.

Прошлым летом англичане были готовы заплатить за 18-летнего футболиста 30 млн евро, но получил отказ. Теперь же "Спортинг" испытывает финансовые трудности, которые могут заставить клуб расстаться с перспективным игроком.

У защитника есть свежий контракт с португальским клубом, в котором прописана сумма отступных – 70 млн евро. Однако, "Спортинг" может пойти на уступки и согласится на трансфер игрока и за меньшую сумму.

Отмечается, что кроме "Ливерпуля" к футболисту проявляют интерес и другие топ-клубы. Среди прочих называют "Реал", "Милан" и "Ювентус".

В текущем сезоне чемпионата Португалии защитник провел 17 матчей. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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