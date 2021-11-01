"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за форварда "Реала"

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"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за форварда "Реала"

Фото инстаграм Луки Йовича

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович интересен двум клубам английской Премьер-лиги.

По информации Fichajes, 23-летнего футболиста хотят заполучить "Ливерпуль" и "Арсенал".

Серб не играет за "сливочных" уже почти месяц. Тренерский штаб не рассчитывает на него.

В этом сезоне Йович поучаствовал в 6 матчах "Реала" и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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