"Ливерпуль" может подписать хавбека "Интера"
Фото: инстаграм Бареллы/Автор неизвестен
Хавбек сборной Италии и миланского "Интера" Николо Барелла может перейти в один из английских клубов.
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, в итальянце заинтересован "Ливерпуль".
По информации источника, "красные" уже во время январского трансферного окна могут предпринять попытку приобрести хавбека.
В текущем сезоне Барелла сыграл 9 матчей за "Интер", в которых сыграл 1 гол и отдал 5 голевых передач.
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