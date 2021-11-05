"Ливерпуль" надолго потерял Фирмино

Фото инстаграм Роберто Фирмино

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино получил серьёзное повреждение задней поверхности бедра, сообщает официальный сайт клуба.

Бразильский нападающий травмировался в ходе матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико" (2:0).

Сроки восстановления 30-летнего футболиста составят более одного месяца.

В текущем сезоне Фирмино сыграл за "Ливерпуль" 11 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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