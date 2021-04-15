"Ливерпуль" нашел замену Салаху

1 Теги ливерпульмохамед салахатлетико мадридлуис суарес

"Ливерпуль" нашел замену Салаху Фото Football Espana

"Ливерпуль" готов вернуть форварда "Атлетико" Луиса Суареса.

По сведениям Goal.com, возвращение уругвайца может состояться, если клуб покинет Мохамед Салах, которым интересуется "Реал".

Напомним, что Суарес ранее выступал за мерсисайдцев с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Суарес провел за "Атлетико" 32 игры, в которых отметился 19 голами и двумя ассистами.

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Карыч
Карыч

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