"Ливерпуль" нашел замену Салаху

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"Ливерпуль" готов вернуть форварда "Атлетико" Луиса Суареса.

По сведениям Goal.com, возвращение уругвайца может состояться, если клуб покинет Мохамед Салах, которым интересуется "Реал".

Напомним, что Суарес ранее выступал за мерсисайдцев с 2011 по 2014 год.

В текущем сезоне Суарес провел за "Атлетико" 32 игры, в которых отметился 19 голами и двумя ассистами.

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