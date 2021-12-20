"Ливерпуль" назвал цену на Филлипса

Фото инстаграм Натаниела Филлипса

"Ливерпуль" готов продать центрального защитника Натаниела Филлипса, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "красные" оценивают своего игрока в 17,5 миллиона евро.

Главными претендентами на 24-летнего англичанина считаются "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

В текущем сезоне Филлипс сыграл за "Ливерпуль" всего 4 матча, результативными действиями не отличался.

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