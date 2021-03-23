"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале

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"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале

Фото сайт "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком команды по итогам февраля.

Звёздный египтянин получает данную награду третий месяц подряд. В этот раз он опередил в голосовании Кёртиса Джонса и Трента Александра-Арнольда.

В феврале 28-летний Салах сыграл за "красных" 6 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

В этих играх "Ливерпуль" одержал 2 победы и потерпел 4 поражения.

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