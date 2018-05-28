"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Полузащитник "Монако" Фабиньо стал игроком "Ливерпуля", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и детали контракта пока не разглашаются. Ранее стало известно, что "красные" заплатят за 24-летнего бразильца 50 миллионов евро.

Фабиньо выступал за "Монако" с 2013 года, сыграл 232 матча и забил 31 гол. За сборную Бразилии провёл 4 матча. | http://soccernews.ru