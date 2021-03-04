Локателли стал приоритетной целью для "Ювентуса"

Теги мануэль локателлиювентуссассуолотрансферы

Локателли стал приоритетной целью для "Ювентуса""Ювентус" по-прежнему следит за хавбеком"Сассуоло" Мануэлем Локателли.

В руководстве туринского клуба считают, что футболист может помочь команде в средней линии. На данный момент, 23-летний игрок рассматривается как приоритетную цель. "Старая синьора" попробуют договориться с "Сассуоло" о его трансфере, сообщает инсайдер  Николо Скира.

"Сассуоло" хочет получить за полузащитника не менее 40 млн. евро.

Кроме "Ювентуса", к итальянцу проявляют интерес и другие большие клубы: "Боруссия" Дортмунд, "Реал", "Манчестер Сити" и "Атлетико".

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