Локателли стал приоритетной целью для "Ювентуса"

"Ювентус" по-прежнему следит за хавбеком"Сассуоло" Мануэлем Локателли.

В руководстве туринского клуба считают, что футболист может помочь команде в средней линии. На данный момент, 23-летний игрок рассматривается как приоритетную цель. "Старая синьора" попробуют договориться с "Сассуоло" о его трансфере, сообщает инсайдер Николо Скира.

#Juventus will try to reach an agreement with #Sassuolo to sign Manuel #Locatelli, who is the Bianconeri’s first choice as a midfielder. Sassuolo ask €40M for former #ACMilan player. Many european clubs (ManCity and Atlético) are looking Loca, but Juve are in pole. #transfers