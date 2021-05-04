"Локомотив", "Динамо" и "Рубин" претендуют на двух игроков "Крыльев Советов"

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"Локомотив", "Динамо" и "Рубин" претендуют на двух игроков "Крыльев Советов"

Фото сайт "Крыльев Советов" / Автор неизвестен

Два футболиста "Крыльев Советов" - левый защитник Юрий Горшков и вингер Роман Ежов - могут летом оказаться в более статусных клубах.

По информации "Матч ТВ", московский "Локомотив" интересуется обоими игроками и рассматривает возможность их приобретения в ближайшее трансферное окно.

На Горшкова также нацелилось столичное "Динамо", а на Ежова - казанский "Рубин".

В текущем сезоне Горшков сыграл за "Крылья" 44 матча, отличился 2 голами и 9 результативными передачами. В активе Ежова за указанный период 5 забитых мячей и 4 ассиста в 39 играх.

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