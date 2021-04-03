"Локомотив" добыл гостевую победу над "Ротором"
Фото сайт РПЛ
В рамках 24-го тура РПЛ московский "Локомотив" на выезде выиграл у "Ротора" со счётом 2:0.
Три очка "железнодорожникам" принесли голы Гжегожа Крыховяка и Рифата Жемалетдинова.
Благодаря победе столичная команда закрепилась на третьем месте в турнирной таблице лиги и теперь отстаёт от лидирующего "Зенита" всего на 5 баллов.
"Ротор" – "Локомотив" - 0:2
Голы: 0:1 – 21 Крыховяк, 0:2 – 79 Жемалетдинов.
"Ротор": Чондрич, Степанов, Гогуа, Кожемякин (Песегов, 35), Кверквелия, Маевский, Макаров, Кипиани (Арабидзе, 74), Жигулев, Фламарион (Муллин, 46), Понсе.
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Мурило, Рыбус, Рыбчинский (Живоглядов, 82), Баринов (Куликов, 68), Крыховяк, Жемалетдинов, Мухин, Камано (Магкеев, 82), Эдер (Лисакович, 74).
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