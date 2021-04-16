"Локомотив" намерен оспорить решение КДК РФС

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"Локомотив" остался недоволен решением КДК РФС, согласно которому, "железнодолрожники" должны провести одну домашнюю игру на нейтральном поле.

Причиной этому послужило посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед матчем со "Спартаком".

"Локомотив" не может согласиться с решением КДК РФС, вынесенным сегодня. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что "Локомотив" должен будет провести домашний матч за пределами Москвы.

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