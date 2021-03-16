Экс-игрок "Барселоны", "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу посетит Москву, сообщает "РБ Спорт".

Обладатель "Золотого мяча" примет участие во вручении Международной спортивной премии РБ.

"Премия РБ — одно из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. Церемонию вручения наград посетит множество спортивных функционеров и именитых гостей. Одним из них станет легендарный португальский футболист Луиш Фигу. Приглашение звезд такой величины превращается в хорошую традицию, которую мы будем продолжать и дальше", — заявила руководитель по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала Светлана Ушакова.

Церемония вручения Международной спортивной премии состоится 14 апреля.