Луиш Фигу посетит Москву

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Луиш Фигу посетит МосквуЭкс-игрок "Барселоны", "Реала" и сборной Португалии Луиш Фигу посетит Москву, сообщает "РБ Спорт".

Обладатель "Золотого мяча" примет участие во вручении Международной спортивной премии РБ.

"Премия РБ — одно из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. Церемонию вручения наград посетит множество спортивных функционеров и именитых гостей. Одним из них станет легендарный португальский футболист Луиш Фигу. Приглашение звезд такой величины превращается в хорошую традицию, которую мы будем продолжать и дальше", — заявила руководитель по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала Светлана Ушакова.

Церемония вручения Международной спортивной премии состоится 14 апреля.

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