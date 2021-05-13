Лукаку грозит штраф за нарушение противокоронавирусных правил

Теги интер миланромелу лукаку

Лукаку грозит штраф за нарушение противокоронавирусных правилФото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Как сообщает Corriere della Sera, форвард "Интера" Ромелу Лукаку может быть оштрафован за то, что на праздновании его дня рождения присутствовало 24 человка.

По информации источника, футболист отмечал день рождения в отеле, где присутствовало 24 человека, включая Ашрафа Хакими, Ивана Перишича и Эшли Янга. Гуляния закончились в 3 часа ночи приездом полиции.

Источник отмечает, что директор отеля и гости будут наказаны за нарушения антиковидных правил.

Также не пропустите: "Челси" представил домашнюю форму на сезон 21/22. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" может продать Лукаку

"Интер" может продать Лукаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов