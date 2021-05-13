Лукаку грозит штраф за нарушение противокоронавирусных правил

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Как сообщает Corriere della Sera, форвард "Интера" Ромелу Лукаку может быть оштрафован за то, что на праздновании его дня рождения присутствовало 24 человка.

По информации источника, футболист отмечал день рождения в отеле, где присутствовало 24 человека, включая Ашрафа Хакими, Ивана Перишича и Эшли Янга. Гуляния закончились в 3 часа ночи приездом полиции.

Источник отмечает, что директор отеля и гости будут наказаны за нарушения антиковидных правил.

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