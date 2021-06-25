Лукаку высказался о Роналду в преддверии матча против Португалии на Евро-2020

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бельгии и миланского "Интера" Ромелу Лукаку поделился мнением о форварде сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Он был более результативен, однако мы выиграли скудетто. Мне было важно выиграть титул, именно это было моей целью.

Я немного завидую дриблингу и удару Роналду. Думаю, что он завидует моей силе и точности", – отметил Лукаку в интервью Ansa.

Напомним, что Криштиану Роналду выиграл "золотую бутсу" в прошедшем сезоне Серии А, забив 29 голов в 33 матчах. Лукаку в свою очередь финишировал на втором месте в списке бомбардиров, отметившись 24 раза в 36 играх.

Бельгия сыграет с Португалией 27 июня, в 22:00.

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