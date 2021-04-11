Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне

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Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезонеФото: Managing Madrid

Вингер "Реала" Лукас Васкес выбыл до конца сезона.

После прохождения медобследования у футболиста выявили растяжение задней крестообразной связки колена левой ноги. 

Сроки восстановления не уточняются, однако по информации Cope и El Chiringuito, сезон для испанца завершен. Напомним, что он травмировался в игре против "Барселоны" (2:1).

Отмечается, что, вероятно, это была последняя игра Васкеса в составе "Реала", так как ранее ходили слухи о его возможном уходе летом.

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