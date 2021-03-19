Лунев и Мухин получили вызов в сборную России

Фото РИА Новости / Владимир Астапкович

Тренерский штаб сборной России заменил двух игроков в заявке национальной команды.

Из-за травм сбор в Сочи и мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 пропустят вратарь Сослан Джанаев и полузащитник Роман Зобнин.

Вместо них в сборную вызвали голкипера "Зенита" Андрея Лунева и хавбека "Локомотива" Максима Мухина.

Россияне 24 марта сыграют с Мальтой, 27 марта - со Словенией, 30 марта - со Словакией.

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