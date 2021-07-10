Лунев обратился к болельщикам "Зенита"
Бывший вратарь питерского "Зенита" Андрей Лунев записал видеообращение, адресованное фанатам "сине-бело-голубых".
Напомним, что 29-летний футболист провёл в клубе 4,5 года и покинул его на правах свободного агента.
"Здравствуйте, дорогие болельщики "Зенита", дорогой "Вираж". Я хотел бы вас искренне поблагодарить за то проведенное время, которое мы прошли вместе. Четыре с половиной года - это большой срок. За это время, надеюсь, дарил вам не только какие-то огорчения, но в большей степени радостные моменты. Я всегда старался быть искренним. Таким, какой я есть на самом деле. Всегда профессионально относился к своему делу. И старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов.
Хочу вас от всего сердца поблагодарить за вашу поддержку. В нелёгкие моменты, в трудные моменты и когда у нас всё было хорошо. За это время мы выиграли три чемпионства, Кубок и Суперкубок. И всегда вы были рядом. Я волнуюсь и немного хаотично мысли в голове двигаются. Но я стараюсь быть искренним. И хочу вам сказать: "Огромное спасибо!". Я считаю вас самыми лучшими болельщиками. Это даже не обсуждается.
Всегда буду помнить те эмоции, что вы давали. Были и хорошие и плохие моменты. Но я надеюсь, что останусь в памяти и сердцах, как позитивный парень, трудяга, который делал всё для того, чтобы команда добивалась результата. Отдавая себя полностью", - сказал Лунев.
Голкипер сыграл 118 матчей и пропустил 100 голов в составе "Зенита". Его новым клубом будет леверкузенский "Байер".
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|45
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|32
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|Шальке
|32
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|11
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
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