Лунев определился со своим будущим в "Байере"
Вратарь "Байера" Андрей Лунев не намерен уходить из леверкузенского клуба, несмотря на отсутствие игровой практики.
По информации "Матч ТВ", 29-летний футболист хочет проявить себя в Бундеслиге, поэтому готов бороться за место в стартовом составе "фармацевтов".
Голкипер планирует полностью отработать свой контракт с немецким клубом. Он рассчитан до 30 июня 2023 года.
Россиянин не сыграл ни одного матча за "Байер" после перехода на правах свободного агента в середине июля.
Напомним, что в конце лета Лунева пытался вернуть "Зенит". Также он интересен турецкому "Истанбулу".
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|М
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
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|28
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