Лунев определился со своим будущим в "Байере"

Фото инстаграм Андрея Лунева

Вратарь "Байера" Андрей Лунев не намерен уходить из леверкузенского клуба, несмотря на отсутствие игровой практики.

По информации "Матч ТВ", 29-летний футболист хочет проявить себя в Бундеслиге, поэтому готов бороться за место в стартовом составе "фармацевтов".

Голкипер планирует полностью отработать свой контракт с немецким клубом. Он рассчитан до 30 июня 2023 года.

Россиянин не сыграл ни одного матча за "Байер" после перехода на правах свободного агента в середине июля.

Напомним, что в конце лета Лунева пытался вернуть "Зенит". Также он интересен турецкому "Истанбулу".

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