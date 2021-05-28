Лунин отреагировал на уход Зидана из "Реала"

Фото инстаграм Андрея Лунина

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин попрощался с Зинедином Зиданом, который накануне покинул пост главного тренера команды.

"Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно работать с легендой, я получил большие знания - и спасибо за совет. Удачи на следующем этапе вашей жизни", - написал Лунин в своём инстаграме.

Зидан возглавлял "сливочных" с января 2016 по май 2018, а также с марта 2019 по май 2021 года. С командой он выиграл 11 трофеев - по 2 раза побеждал в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и Клубном Чемпионате Мира, а также 3 раза в Лиге Чемпионов.

Украинский голкипер в минувшем сезоне сыграл всего 1 матч за "Реал".

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