Ляпорт хочет перейти в "Барселону"

Теги эмерик ляпортманчестер ситибарселона

Ляпорт хочет перейти в "Барселону"Фото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Как утверждает AS, защитник Эмерик Ляпорт намерен перейти из "Манчестер Сити" в "Барселону".

По информации источника, 27-летний футболист понимает, что в условиях кризиса его трансферная стоимость слишком высока для каталонцев, поэтому ему нужно посодействовать этому переходу. Лапорт оказывает давление на клуб и просит отпустить его в "Барселону".

Напомним, что Ляпорт выступал за молодежную сборную Франции, но за основную национальную команду заигран не был. В начале мая защитник получил испанское гражданство, так как имеет баскские корни, а позже попал в окончательный список сборной Испании на Евро-2020.

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