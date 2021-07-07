Ляпорт высказался о вылете сборной Испании с Евро-2020

Теги чемпионат европыиспанияэмерик ляпорт

Ляпорт высказался о вылете сборной Испании с Евро-2020Фото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

Футболист сборной Испании и "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт поделился эмоциями после вылета сборной Испании в полуфинале Евро-2020 от сборной Италии.

"Горд быть частью этой команды. Вчера мы получили серьезный удар, но мы точно вернемся более сильными.

Спасибо всем, кто нас поддерживал!" – написал испанец в твиттере.

Напомним, что сборная Испании сыграла вничью со сборной Италии в основное время (1:1), однако проиграла в серии послематчевых пенальти (2:4).

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