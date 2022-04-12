Люк де Йонг хотел бы остаться в "Барселоне"

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Люк де Йонг хотел бы остаться в "Барселоне"

Фото: твиттер де Йонга\Автор неизвестен

Голландский нападающий "Барселоны" Люк де Йонг, права на которого принадлежат "Севилье", высказался о своем будущем в каталонском клубе.

"После этого сезона я рассмотрю свои варианты. Думаю, каждый игрок сказал бы, что предпочел бы остаться в "Барселоне". Это не ко мне вопрос", - сказал форвард.

Ранее сообщалось, что игрок летом вернется в "Севилью", контракт с которой рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне де Йонг сыграл в 16 матчах Ла Лиги, в которых забил 6 голов.

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