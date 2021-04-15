Малафеев высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Фото инстаграм Вячеслава Малафеева
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мыслями о шансах питерской команды стать чемпионом РПЛ третий сезон подряд.
"Команде может помешать расслабленность, недооценка соперника. "Зенит" уже упускал и не такое преимущество, поэтому сейчас как никогда надо собраться и сконцентрироваться на оставшихся матчах", - считает Малафеев.
За пять туров до конца чемпионата "Зенит" опережает "Спартак" на 7 очков.
"Сине-бело-голубым" осталось сыграть с "Краснодаром", "Ротором", "Локомотивом", "Уфой" и "Тамбовом".
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