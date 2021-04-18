Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом"

1 Теги аталантаювентусруслан малиновский

Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом"Фото: Твиттер @Atalanta_BC
В Бергамо завершился матч 31 тура итальянской Серии А между "Аталантой" и "Ювентусом". Игра не изобиловала опасными моментами и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил украинский полузащитник "баргамасков" Руслан Малиновский. Российский хавбек Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

Победа в игре с прямым конкурентом за медали позволила "Аталанте" набрать 64 очка и, опередив туринцев, подняться на третью строчку турнирной таблицы. У подопечных Конте теперь четвертое место и 62 балла.

"Аталанта" - "Ювентус" 1:0 (0:0)

Гол: Малиновский, 87 - 1:0

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Паломино, Гимшити, Мэле (Малиновский, 72), де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 46), Толои, Муриэль (Иличич, 68), Сапата.

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Маккенни (Артур, 77), Рабьо, Кьеза (Данило, 58), Мората, Дибала (Кулусевски, 68).

Читать также: "Милан" дома победил "Дженоа" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

А ЛЕ все ближе... Мечты сбываются!!!... Да, гелевый???... Хе-хе....

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "О создании Суперлиги могут объявить в ближайшее время"

СМИ: "О создании Суперлиги могут объявить в ближайшее время"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов