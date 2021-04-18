Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом"

Фото: Твиттер @Atalanta_BC

В Бергамо завершился матч 31 тура итальянской Серии А между "Аталантой" и "Ювентусом". Игра не изобиловала опасными моментами и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил украинский полузащитник "баргамасков" Руслан Малиновский. Российский хавбек Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

Победа в игре с прямым конкурентом за медали позволила "Аталанте" набрать 64 очка и, опередив туринцев, подняться на третью строчку турнирной таблицы. У подопечных Конте теперь четвертое место и 62 балла.

"Аталанта" - "Ювентус" 1:0 (0:0)

Гол: Малиновский, 87 - 1:0

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Паломино, Гимшити, Мэле (Малиновский, 72), де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 46), Толои, Муриэль (Иличич, 68), Сапата.

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Маккенни (Артур, 77), Рабьо, Кьеза (Данило, 58), Мората, Дибала (Кулусевски, 68).