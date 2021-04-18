Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом"
Фото: Твиттер @Atalanta_BC
В Бергамо завершился матч 31 тура итальянской Серии А между "Аталантой" и "Ювентусом". Игра не изобиловала опасными моментами и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил украинский полузащитник "баргамасков" Руслан Малиновский. Российский хавбек Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.
Победа в игре с прямым конкурентом за медали позволила "Аталанте" набрать 64 очка и, опередив туринцев, подняться на третью строчку турнирной таблицы. У подопечных Конте теперь четвертое место и 62 балла.
"Аталанта" - "Ювентус" 1:0 (0:0)
Гол: Малиновский, 87 - 1:0
"Аталанта": Голлини, Гозенс, Паломино, Гимшити, Мэле (Малиновский, 72), де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 46), Толои, Муриэль (Иличич, 68), Сапата.
"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Кьеллини, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Маккенни (Артур, 77), Рабьо, Кьеза (Данило, 58), Мората, Дибала (Кулусевски, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17