"Манчестер Сити" готов отпустить Стерлинга в "Барселону"

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" согласился отпустить нападающего Рахима Стерлинга в "Барселону" на правах аренды, сообщает журналист Mundo Deportivo Габриэль Санс в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб настаивает на включение в сделку обязательcтво выкупа игрока за 50 миллионов евро следующим летом. Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Хави считает Стерлинга приоритетной трансферной целью.

В нынешнем сезоне 26-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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