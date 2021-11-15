"Манчестер Сити" готов отпустить Стерлинга в "Барселону"

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"Манчестер Сити" готов отпустить Стерлинга в "Барселону"

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" согласился отпустить нападающего Рахима Стерлинга в "Барселону" на правах аренды, сообщает журналист Mundo Deportivo Габриэль Санс в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб настаивает на включение в сделку обязательcтво выкупа игрока за 50 миллионов евро следующим летом. Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Хави считает Стерлинга приоритетной трансферной целью.

В нынешнем сезоне 26-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Стерлинг - это тот самый тип игроков , которые необходимы Барсе после ухода в Париж главного симулянта планеты! Заодно и политические очки заработаем! ВЭБ!

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