"Манчестер Сити" готов отпустить Стерлинга в "Барселону"
Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" согласился отпустить нападающего Рахима Стерлинга в "Барселону" на правах аренды, сообщает журналист Mundo Deportivo Габриэль Санс в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб настаивает на включение в сделку обязательcтво выкупа игрока за 50 миллионов евро следующим летом. Ранее сообщалось, что новый главный тренер "Барселоны" Хави считает Стерлинга приоритетной трансферной целью.
В нынешнем сезоне 26-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Бускетс назвал Хави лучшим игроком в истории Испании. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Испания победила Швецию и пробилась на ЧМ-2022
-
Сербия сенсационно обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022
-
Азмун может перейти в турецкий топ-клуб
-
Червиченко высказался о Дзюбе после поражения сборной России в Хорватии
-
Россия потеряла двух основных игроков перед полуфиналом стыковых матчей отбора ЧМ-2022
Лента новостей
-
Неудача России, провал Португалии, феерия Германии: результаты отбора ЧМ-2022 от 14 ноября
-
Испания победила Швецию и пробилась на ЧМ-2022
-
Сербия сенсационно обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022
-
"Арсенал" определился с ценой на Пепе
-
1
"Манчестер Сити" готов отпустить Стерлинга в "Барселону"
-
Азмун может перейти в турецкий топ-клуб
-
Рабьо высказался о возможном переходе из "Ювентуса" в "Ньюкасл"
-
"Интер" нацелился на одного из лидеров "Аталанты"
-
"Интер" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
-
Воспитанник "Барселоны" Онана отказал "Арсеналу"
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Милана"
-
Тен Хаг назвал причину отказа "Ньюкаслу"
-
Лидер сборной Боснии не сыграет в матче против Украины в отборе ЧМ-2022
-
Северная Македония опередила Румынию в борьбе за место в стыковых матчах отбора ЧМ-2022
-
Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022
-
Уткин ярко высказался об автоголе Кудряшова в матче с Хорватией
-
Карпин рассказал, почему он не заменил Кудряшова, забившего автогол в матче с Хорватией
-
Червиченко высказался о Дзюбе после поражения сборной России в Хорватии
-
Семин высказался о поражении России в матче с Хорватией
-
Жена Карпина отреагировала на поражение сборной России в матче с Хорватией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18