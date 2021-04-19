"Манчестер Сити" готов увеличить зарплату Фодена более чем в три раза

Фото твиттер Goal

"Манчестер Сити" работает над продлением контракта с полузащитником Филом Фоденом, сообщает Mirror.

По сведениям издания, клуб хочет поощрить собственного воспитанника за успешную игру в этом сезоне увеличением зарплаты.

"Горожане" готовы платить 20-летнему футболисту около 6 миллионов евро в год. Сейчас он зарабатывает 1,8 миллиона.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года. Новый договор будет действовать до 2026 года.

В текущем сезоне Фоден сыграл за "Сити" 42 матча, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" теряет Де Брюйне. | http://soccernews.ru