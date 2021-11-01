"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"

Теги манчестер ситибарселонамарк-андре тер штегентрансферы

"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"

Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к немецкому вратарю "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. Сумма трансфера может составить 50-60 миллионов вро. "Барселона" может продать немца из-за сложной финансовой ситуации.

В нынешнем сезоне 29-летний тер Штеген провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Гвардиола прокомментировал увольнение Кумана из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов