"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"
Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" проявляет интерес к немецкому вратарю "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, сообщает El Nacional.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. Сумма трансфера может составить 50-60 миллионов вро. "Барселона" может продать немца из-за сложной финансовой ситуации.
В нынешнем сезоне 29-летний тер Штеген провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Гвардиола прокомментировал увольнение Кумана из "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Потери очков "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", разгром "Тоттенхэма" "Манчестером Юнайтед" и победа "Челси": все результаты 10-го тура АПЛ
-
Победы "Реала" и "Атлетико", очередная потеря очков "Барселоной", дерби Басков и победа "Валенсии" над "Вильярреалом": все результаты 12-го тура Ла Лиги
-
Очередное поражение "Ювентуса", победы "Интера", "Милана" и "Наполи" и ничья "Аталанты" с "Лацио": все результаты 11-го тура Серии А
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ
-
Разгромы от "Зари", "Шахтера" и "Днепра-1" и тяжелая победа "Динамо": все результаты 13-го тура УПЛ
Лента новостей
-
СМИ узнали, когда Конте дебютирует во главе "Тоттенхэма"
-
Стал известен результат второго теста Смолова на коронавирус
-
Эриксен близок к возвращению в "Аякс"
-
Пять игроков "Зенита" рискуют пропустить матч с "Ювентусом"
-
Назначение Хави на пост тренера "Барселоны" откладывается
-
Три клуба РПЛ боролись со "Спартаком" за Хлусевича
-
"Тоттенхэм" выделит крупную сумму на трансферы в случае назначения Конте
-
Семак отметил важность матча с "Ювентусом"
-
Луческу оценил игру "Барселоны" без Месси
-
Гасперини жалеет об уходе Роналду из "Ювентуса"
-
Тренер "Барселоны" поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо"
-
Барриос высоко отозвался о летнем новичке "Зенита" Клаудиньо
-
Месси высказался об игре с Неймаром и Мбаппе
-
Главные новости дня: 1 ноября
-
Потери очков "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", разгром "Тоттенхэма" "Манчестером Юнайтед" и победа "Челси": все результаты 10-го тура АПЛ
-
Победы "Реала" и "Атлетико", очередная потеря очков "Барселоной", дерби Басков и победа "Валенсии" над "Вильярреалом": все результаты 12-го тура Ла Лиги
-
Очередное поражение "Ювентуса", победы "Интера", "Милана" и "Наполи" и ничья "Аталанты" с "Лацио": все результаты 11-го тура Серии А
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ
-
"Гранада" в гостях разгромила "Леванте" в матче Ла Лиги
-
"Болонья" минимально обыграла "Кальяри" в матче Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18