"Манчестер Сити" хочет купить одного из лидеров "Барселоны"

Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" проявляет интерес к немецкому вратарю "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. Сумма трансфера может составить 50-60 миллионов вро. "Барселона" может продать немца из-за сложной финансовой ситуации.

В нынешнем сезоне 29-летний тер Штеген провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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