"Манчестер Сити" хочет усилиться лидером "РБ Лейпциг"
Фото инстаграм Кристофера Нкунку
"Манчестер Сити" претендует на атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, сообщает Fichajes.
По информации источника, "горожане" остались впечатлены игрой французского вингера в очном матче, в котором он оформил хет-трик.
Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 43 миллиона евро.
В текущем сезоне Нкунку сыграл за "РБ Лейпциг" 8 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18