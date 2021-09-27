"Манчестер Сити" хочет усилиться лидером "РБ Лейпциг"

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"Манчестер Сити" хочет усилиться лидером "РБ Лейпциг"

Фото инстаграм Кристофера Нкунку

"Манчестер Сити" претендует на атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, сообщает Fichajes.

По информации источника, "горожане" остались впечатлены игрой французского вингера в очном матче, в котором он оформил хет-трик.

Рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в 43 миллиона евро.

В текущем сезоне Нкунку сыграл за "РБ Лейпциг" 8 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

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