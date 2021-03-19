"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Гронингена"

Теги манчестер ситигронингенгабриэль гудмундссонтрансферы

"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Гронингена"

Фото Getty Images / ANP Sport 

Полузащитник "Гронингена" Габриэль Гудмундссон может продолжить карьеру в английском топ-клубе.

По информации Calciomercato, 21-летний футболист попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Конкуренцию "горожанам" в борьбе за перспективного шведа намерены составить "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Наполи".

Гудмундссон в текущем сезоне сыграл за "Гронинген" 19 матчей и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 1,1 миллиона евро.

Не пропустите: Агуэро может перейти в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" поздравила Кокорина с 30-летием

"Фиорентина" поздравила Кокорина с 30-летием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов