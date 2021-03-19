"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Гронингена"
Полузащитник "Гронингена" Габриэль Гудмундссон может продолжить карьеру в английском топ-клубе.
По информации Calciomercato, 21-летний футболист попал в сферу интересов "Манчестер Сити".
Конкуренцию "горожанам" в борьбе за перспективного шведа намерены составить "Ювентус", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Наполи".
Гудмундссон в текущем сезоне сыграл за "Гронинген" 19 матчей и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 1,1 миллиона евро.
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
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