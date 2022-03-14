"Манчестер Сити" намерен побороться за Левандовски

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"Манчестер Сити" намерен побороться за Левандовски Фото: твиттер "Баварии"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Как сообщает Goal.com, "горожане" готовы подписать 33-летнего поляка предстоящим летом.

Отметим, что контракт Левандовски с клубом истекает летом 2023 года и "Бавария" даже не начинала переговоры об его продлении.

В текущем сезоне на счету футболиста 43 гола и четыре ассиста в 36 матчах.

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