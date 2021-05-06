"Манчестер Сити" нашёл замену Фернандиньо

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"Манчестер Сити" нашёл замену Фернандиньо

Фото Rex Features / Arfa Griffiths

"Манчестер Сити" собирается купить опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

По информации The Times, в 22-летнем футболисте "горожане" видят замену для Фернандиньо.

Контракт бразильца с клубом истекает в июне этого года, однако не исключено, что стороны договорятся о его продлении ещё на один сезон.

Рыночная стоимость Райса оценивается в 60 миллионов евро.

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