"Манчестер Сити" нашёл замену Фернандиньо

Фото Rex Features / Arfa Griffiths

"Манчестер Сити" собирается купить опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

По информации The Times, в 22-летнем футболисте "горожане" видят замену для Фернандиньо.

Контракт бразильца с клубом истекает в июне этого года, однако не исключено, что стороны договорятся о его продлении ещё на один сезон.

Рыночная стоимость Райса оценивается в 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" подписал 18-летнего аргентинского вингера. | http://soccernews.ru