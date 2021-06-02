"Манчестер Сити" общается с агентами Андре Силвы
Фото: инстаграм Андре Силвы/Автор неизвестен
Как сообщает Bild, нападающий "Айнтрахта" Андре Силва может сменить клуб летом.
По информации источника, к нападающему присматривается "Манчестер Сити". Отмечается, что "горожане" уже выходили на агентство, представляющее интересы португальца.
Отмечается, что немецкий клуб хотел бы получить 40 млн евро за своего лучшего бомбардира минувшего сезона. При этом около четверти суммы причитается представителям Силвы.
В прошедшем сезоне чемпионата Германии португалец забил 28 голов за 32 матча.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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