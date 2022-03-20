"Манчестер Сити" одержал яркую победу в Кубке Англии

Теги саутгемптонманчестер сити

"Манчестер Сити" одержал яркую победу в Кубке Англии

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:1.

Победу "горожанам" принесли голы Рахима Стерлинга, Кевина де Брюйне, Филипа Фодена и Рияда Мареза. За "Саутгемптон" отличился Эмерик Лапорт, который забил гол в свои ворота.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" - 1:4 (1:1)
Голы: Стерлинг, 12 - 0:1, Лапорт, 45 (автогол) - 1:1, де Брюйне, 62 (с пенальти) - 1:2, Фоден, 75 - 1:3, Марез, 78 - 1:4

"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Стивенс, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 83), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Лонг (Броя, 63), Армстронг (Адамс, 63).

"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке, 83), Жоау Канселу (Зинченко, 82), Гюндоган, де Брюйне, Родри (Фернандиньо, 83), Грилиш (Фоден, 64), Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 63).

Не пропустите: Рюдигер может стать самым высокооплачиваемым защитником в истории. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" уверенно победил худшую команду Серии А

"Ювентус" уверенно победил худшую команду Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов