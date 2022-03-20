"Манчестер Сити" одержал яркую победу в Кубке Англии

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:1.

Победу "горожанам" принесли голы Рахима Стерлинга, Кевина де Брюйне, Филипа Фодена и Рияда Мареза. За "Саутгемптон" отличился Эмерик Лапорт, который забил гол в свои ворота.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" - 1:4 (1:1)

Голы: Стерлинг, 12 - 0:1, Лапорт, 45 (автогол) - 1:1, де Брюйне, 62 (с пенальти) - 1:2, Фоден, 75 - 1:3, Марез, 78 - 1:4

"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Стивенс, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 83), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Лонг (Броя, 63), Армстронг (Адамс, 63).

"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке, 83), Жоау Канселу (Зинченко, 82), Гюндоган, де Брюйне, Родри (Фернандиньо, 83), Грилиш (Фоден, 64), Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 63).

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