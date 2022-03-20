"Манчестер Сити" одержал яркую победу в Кубке Англии
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Саутгемптон" со счетом 4:1.
Победу "горожанам" принесли голы Рахима Стерлинга, Кевина де Брюйне, Филипа Фодена и Рияда Мареза. За "Саутгемптон" отличился Эмерик Лапорт, который забил гол в свои ворота.
"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" - 1:4 (1:1)
Голы: Стерлинг, 12 - 0:1, Лапорт, 45 (автогол) - 1:1, де Брюйне, 62 (с пенальти) - 1:2, Фоден, 75 - 1:3, Марез, 78 - 1:4
"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Стивенс, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 83), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Лонг (Броя, 63), Армстронг (Адамс, 63).
"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке, 83), Жоау Канселу (Зинченко, 82), Гюндоган, де Брюйне, Родри (Фернандиньо, 83), Грилиш (Фоден, 64), Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18