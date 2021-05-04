"Манчестер Сити" повторно обыграл ПСЖ и вышел в финал Лиги Чемпионов

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" победил "Пари Сен-Жермен" и завоевал путевку в финал.

Победу английскому клубу принес Рияд Марез, который забил по голу в каждом из таймов.

В решающем поединке "Манчестер Сити" сыграет с победителем пары "Челси" - "Реал" (первый матч - 1:1).

"Манчестер Сити" Англия – ПСЖ Франция - 2:0 (1:0) - первый матч - 2:1

Голы: Марез, 11 - 1:0, Марез, 63 - 2:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, де Брюйне (Габриэл Жезус, 82), Гюндоган, Фоден, Фернандиньо, Марез, Бернарду Силва (Стерлинг, 82).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Кимпембе, Диалло (Баккер, 82), Маркиньос, Ди Мария, Эррера (Дракслер, 62), Паредес (Данилу Перейра, 75), Верратти, Икарди (Кин, 62), Неймар.

Удаление: Ди Мария (69).

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