"Манчестер Юнайтед" близок к покупке нападающего "Партизана"

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"Манчестер Юнайтед" близок к покупке нападающего "Партизана"

Нападающий "Партизана" Филип Стеванович близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Republika, "красные дьяволы" приобретут 17-летнего серба за 12 миллионов евро. Однако "МЮ" оставит игрока на год в "Партизане".

Стеванович является воспитанником "Партизана". В минувшем сезоне на его счету 9 голов и 3 ассиста в 25 играх.

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