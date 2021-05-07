"Манчестер Юнайтед" ещё не начал переговоры с Погба по новому контракту

1 Теги манчестер юнайтедполь погба

"Манчестер Юнайтед" ещё не начал переговоры с Погба по новому контракту

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" до сих пор не определился с будущим полузащитника Поля Погба, пишет Sky Sports.

По информации источника, переговоры с французом о продлении контракта пока не стартовали. Дело в том, что сам футболист решил отложить все посторонние вопросы, чтобы сконцентрироваться на успешном завершении сезона и выступлении на Евро-2020.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний Погба сыграл за "МЮ" 38 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "МЮ" готовит огромную сумму на нападающего сборной Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

kk82jqraqbc

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Левандовски

Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Левандовски

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов