"Манчестер Юнайтед" ещё не начал переговоры с Погба по новому контракту
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" до сих пор не определился с будущим полузащитника Поля Погба, пишет Sky Sports.
По информации источника, переговоры с французом о продлении контракта пока не стартовали. Дело в том, что сам футболист решил отложить все посторонние вопросы, чтобы сконцентрироваться на успешном завершении сезона и выступлении на Евро-2020.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.
В текущем сезоне 28-летний Погба сыграл за "МЮ" 38 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
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