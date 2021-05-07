"Манчестер Юнайтед" ещё не начал переговоры с Погба по новому контракту

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" до сих пор не определился с будущим полузащитника Поля Погба, пишет Sky Sports.

По информации источника, переговоры с французом о продлении контракта пока не стартовали. Дело в том, что сам футболист решил отложить все посторонние вопросы, чтобы сконцентрироваться на успешном завершении сезона и выступлении на Евро-2020.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний Погба сыграл за "МЮ" 38 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: "МЮ" готовит огромную сумму на нападающего сборной Англии. | http://soccernews.ru