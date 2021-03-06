"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Байера"

Центральный защитник леверкузенского "Байера" Эдмонд Тапсоба стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

По информации Daily Mail, "красные дьяволы" следят за игрой 22-летнего уроженца Буркина-Фасо и, возможно, сделают предложение о его трансфере летом.

Сообщается, что "МЮ" - не единственный претендент на игрока "фармацевтов", им также интересуются "Лестер" и "Вулверхэмптон".

В текущем сезоне Тапсоба сыграл за "Байер" 29 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

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