"Манчестер Юнайтед" может купить двух топ-игроков из Бундеслиги

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенборуссия дортмундджейдон санчокингсли коман

"Манчестер Юнайтед" может купить двух топ-игроков из Бундеслиги

Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к английскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо и французскому форварду мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, приоритетной целью английского клуба по-прежнему является Санчо, но манкунианцы также следят и за Команом.

В нынешнем сезоне 21-летний Санчо провел за "Боруссию" 34 матча, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. На счету 24-летнего Комана шесть забитых мячей и 13 голевых передач в 36 поединках за "Баварию".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с будущим Кавани. | http://soccernews.ru  
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лацио" с хоккейным счетом победил "Дженоа". Шомуродов забил гол

"Лацио" с хоккейным счетом победил "Дженоа". Шомуродов забил гол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов