"Манчестер Юнайтед" может купить двух топ-игроков из Бундеслиги
Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к английскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо и французскому форварду мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману, сообщает The Guardian.
По сведениям источника, приоритетной целью английского клуба по-прежнему является Санчо, но манкунианцы также следят и за Команом.
В нынешнем сезоне 21-летний Санчо провел за "Боруссию" 34 матча, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. На счету 24-летнего Комана шесть забитых мячей и 13 голевых передач в 36 поединках за "Баварию".
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|27
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|50
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18