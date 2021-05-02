"Манчестер Юнайтед" может купить двух топ-игроков из Бундеслиги

Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к английскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо и французскому форварду мюнхенской "Баварии" Кингсли Коману, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, приоритетной целью английского клуба по-прежнему является Санчо, но манкунианцы также следят и за Команом.

В нынешнем сезоне 21-летний Санчо провел за "Боруссию" 34 матча, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. На счету 24-летнего Комана шесть забитых мячей и 13 голевых передач в 36 поединках за "Баварию".

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