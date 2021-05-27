"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Сульшером

Фото: инстаграм Сульшера

"Манчестер Юнайтед" хочет продолжить сотрудничество с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером.

Как сообщает The Telegraph, в ближайшее время вице-президент Эд Вудворд предложит норвежскому специалисту новый трехлетний контракт.

Кроме того, руководство обещает летом подписать максимум четырех новичков - защитник, хавбек, вингер и форвард.

Напомним, что "МЮ" финишировал в АПЛ на втором месте, а также проиграл в финале Лиги Европы.

Читайте также: Фердинанд прокомментировал работу Сульшера. | http://soccernews.ru