"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Сульшером

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"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Сульшером Фото: инстаграм Сульшера

"Манчестер Юнайтед" хочет продолжить сотрудничество с наставником команды Уле Гуннаром Сульшером.

Как сообщает The Telegraph, в ближайшее время вице-президент Эд Вудворд предложит норвежскому специалисту новый трехлетний контракт.

Кроме того, руководство обещает летом подписать максимум четырех новичков - защитник, хавбек, вингер и форвард.

Напомним, что "МЮ" финишировал в АПЛ на втором месте, а также проиграл в финале Лиги Европы.

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