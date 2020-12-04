"Манчестер Юнайтед" не будет делать громких трансферов зимой

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд дал понять, что в январе клуб не собирается тратить много денег на усиление состава.

"Ещё в апреле я говорил, что мы будем аккуратно расходовать средства во время пандемии. В планах применять спланированный подход к покупке игроков, который ориентирован на летние трансферные окна", - приводит слова Вудворда Goal.com.

В прошлое ТО "красные дьяволы" заплатили за новых футболистов 83,5 миллиона евро, самая дорогая сделка - приобретение у "Аякса" Донни ван де Бека за 39 миллионов.

"МЮ" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в 9 турах.

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